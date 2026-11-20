Останки 46 красноармейцев перезахоронили в Невельском округе

19:22, 20 ноября 2026, ПАИ

Сегодня, 20 ноября, на воинском кладбище в деревне Турки-Перевоз в Невельском округе с воинскими почестями были преданы земле останки 46 бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Майоров в своём канале в MAX.

«Благодаря работе поискового отряда «Псковский рубеж» удалось установить имя одного из павших героев – теперь он вернётся из безымянности в историю своей семьи и страны. В этот день отдать дань уважения павшим защитникам Отечества пришли те, кому предстоит хранить эту память в будущем: юнармейцы и студенты невельского колледжа», – отметил глава муниципалитета.

Олег Майоров поблагодарил поисковиков отряда «Псковский рубеж» за их тяжёлый труд, возвращающий имена героев.