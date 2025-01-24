Мы не перестаём искать новые кадры – главврач Псковского онкодиспансера

15:35, 24 января 2025, ПАИ

Поиск новых кадров не прекращается, подчеркнул главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 января.

«Кроме того, есть масса возможностей для повышения квалификации и переобучения действующих специалистов. Например, один из наших рентгенологов прошёл обучение на врача-радиолога. Это очень узкие специалисты, которых не хватает по всей России», – рассказал Александр Юров.

В онкодиспансере продолжают поиски химиотерапевта и радиотерапевта. «Но тут надо добавить, что за минувшую пятилетку приняты на работы 36 врачей. Мы участвуем во всех ярмарках вакансий в целевых вузах, рассказываем о мерах поддержки, которые предоставляет регион», – уточнил главврач.

Александр Юров также отметил, что хорошую базу для кадрового резерва даёт ПсковГУ, в котором готовят новых специалистов.