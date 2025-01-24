Почти пять тысяч саженцев растений не пропустили через госграницу в Псковской области

15:01, 24 января 2025, ПАИ

4 870 саженцев плодово-ягодных деревьев и кустарниковых растений не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Проверка саженцев проходила в фитосанитарном контрольном пункте «Лобок» в Невельском муниципальном округе. Сотрудник Россельхознадзора установил, что на перевозимые саженцы отсутствовали маркировочные этикетки и фитосанитарный сертификат, подтверждающий соответствие ввозимой растительной продукции единым карантинным требованиям.

Ввоз саженцев на территорию ЕАЭС запретили, уточнили в пресс-службе.