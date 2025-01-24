Почти пять тысяч саженцев растений не пропустили через госграницу в Псковской области
4 870 саженцев плодово-ягодных деревьев и кустарниковых растений не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Проверка саженцев проходила в фитосанитарном контрольном пункте «Лобок» в Невельском муниципальном округе. Сотрудник Россельхознадзора установил, что на перевозимые саженцы отсутствовали маркировочные этикетки и фитосанитарный сертификат, подтверждающий соответствие ввозимой растительной продукции единым карантинным требованиям.
Ввоз саженцев на территорию ЕАЭС запретили, уточнили в пресс-службе.
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