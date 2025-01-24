Скрининг-центр для раннего выявления рака шейки матки может появиться на базе Псковской поликлиники

16:23, 24 января 2025, ПАИ

Скрининг-центр для раннего выявления рака шейки матки может появиться на базе Псковской городской поликлиники. Об этом главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров сообщил в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 января.

«В новой пятилетке займёмся развитием в онкодиспансере радионуклидной службы, достижением показателей по снижению смертности, выявлению онкозаболеваний на первой стадии. Есть планы по созданию единой цитологической лаборатории, а также скринингового центра на базе Псковской городской поликлиники для выявления рака шейки матки, рака толстой кишки. Так как именно колоректальный рак вносит существенный вес в показатели смертности», – отметил Александр Юров.

Специалист также поделился своим мнением относительно представленной вакцины от рака. «Она подойдёт не всем, но как одна из опций для лечения вполне может существовать. Кому-то с определённой формой и стадией заболевания подойдёт именно вакцина», – пояснил медик.