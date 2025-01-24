Проект «Первого Псковского» «Секреты тела» презентовали на бизнес-реалити-шоу

15:33, 24 января 2025, ПАИ

Проект «Секреты тела», который выходит в эфире телеканала «Первый Псковский», представил в Ставрополе на бизнес-реалити-шоу «Ранг превосходства: курс на миллиард» инструктор-методист по ЛФК отделения спортивной медицины Псковской детской областной клинической больницы Евгений Тесля.

Проект выходит на телеканале уже на протяжении 1,5 лет. Всего отснято 50 выпусков. В каждом из них эксперт по спортивной медицине, главный врач Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев и его коллеги рассказывают и показывают, как помочь самому себе при различных недомоганиях.

Все выпуски программы выложены в социальные сети «Первого Псковского» и вызываютустойчивый интерес зрителей. Кроме того, передача выходила на федеральном канале ОТР.

Напомним, что в декабре 2023 года исполнился год с момента запуска программы.