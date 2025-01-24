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Происшествия

Пскович предстал перед судом за покупку наркотиков в интернете

Пскович предстал перед судом за незаконное приобретение наркотиков в крупном размере, сообщили ПАИ в Псковской транспортной прокуратуре.

В сентябре 2024 году мужчина незаконно приобрёл наркотики через интернет. Забрал он их из леса, в котором была сделана закладка. Во время разыскных мероприятий его задержали сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте. У псковича изъяли 1,26 грамма наркотиков.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

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