Названа подрядная организация, обслуживающая светофоры в Пскове

16:22, 24 января 2025, ПАИ

Определена подрядная организация, ответственная за обслуживание городских светофоров в 2025 году, сообщил в своем телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

В течение года она будет следить за исправностью светофорных объектов на 100 адресах, что включает более 1,3 тысячи различных секций, в том числе транспортные и пешеходные светофоры.

Специалисты будут ежедневно проверять работу светофорной инфраструктуры, уделяя внимание видимости светофоров и корректности переключения. В случае выявления неисправностей незамедлительно будут проводиться ремонтные работы, отметил глава города.

При обнаружении неисправного светофора необходимо сообщить об этом по телефонам 29-15-08 и 69-13-00 в рабочее время или по номеру 055 круглосуточно.