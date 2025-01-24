Более 25 тысяч студентов обучаются в Псковской области

16:56, 24 января 2025, ПАИ

25,2 тысячи студентов обучались в Псковской области на начало 2024/2025 учебного года. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

В организациях высшего образования по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета студентами стали 11,3 тысячи человек. Также в прошлом году две тысячи человек, 60 % из которых обучались за счёт бюджетных средств, получили степени, соответствующие их ступени образования.

Численность обучающихся в организациях среднего профессионального образования составила 13,9 тысячи первокурсников, а выпускниками СПО в прошлом году стали 3,2 тысячи профессионалов.

Напомним, что Псковский государственный университет начал проведение двухдневной программы, приуроченной ко Дню студента. Завтра, 25 января, студенты смогут посетить четыре мероприятия с 12:00 до 22:30. Подробнее читайте здесь.