Очередная партия гуманитарной помощи подготовлена к отправке из Пскова в зону СВО
Гуманитарную помощь участникам СВО погрузили в Пскове. Об этом сообщила директор Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Алеся Михачёва в своём телеграм-канале.
Известно, что военнослужащим 76-й гвардейской псковской дивизии ВДВ отправили генераторы, утеплители, гвозди, саморезы, скобы, сетку-рабицу, пароизоляцию и другие строительные материалы.
Отправка помощи стала возможной благодаря усилиям множества людей и организаций, подчеркнула Алеся Михачёва. Среди них завод «Авар» и сотрудники Арбитражного суда Псковской области, уточнила она.
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