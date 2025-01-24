Очередная партия гуманитарной помощи подготовлена к отправке из Пскова в зону СВО

16:51, 24 января 2025, ПАИ

Гуманитарную помощь участникам СВО погрузили в Пскове. Об этом сообщила директор Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Алеся Михачёва в своём телеграм-канале.

Известно, что военнослужащим 76-й гвардейской псковской дивизии ВДВ отправили генераторы, утеплители, гвозди, саморезы, скобы, сетку-рабицу, пароизоляцию и другие строительные материалы.

Отправка помощи стала возможной благодаря усилиям множества людей и организаций, подчеркнула Алеся Михачёва. Среди них завод «Авар» и сотрудники Арбитражного суда Псковской области, уточнила она.