С 27 января по 10 февраля будет ограничено движение по нечётной стороне улицы Некрасова в Пскове
С 27 января по 10 февраля с 9:00 до 22:00 из-за дорожных работ будет ограничено движение транспорта по одной полосе улицы Некрасова от здания № 27 до здания № 33 (нечётная сторона). Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Пскова.
Кроме того, в связи с производственной необходимостью до 20 января продлевается ограничение движение транспорта на пересечении улиц Школьной и Олега Кошевого.
Горожан просят учесть эту информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.
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