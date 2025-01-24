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Общество

Шесть заявлений от соотечественников на выплату компенсаций за жильё и материальную помощь одобрены в Псковской области

Комиссия по определению дополнительных социальных гарантий участникам государственной программы переселения соотечественников положительно рассмотрено шесть заявлений, поданных её участниками в декабре 2024 года и январе 2025 года Об этом ПАИ сообщили в комитете по труду и занятости Псковской области.

В частности, одобрены два заявления на частичную компенсацию стоимости аренды жилья на общую сумму 102 тысячи рублей. Также одобрение получили четыре заявления на материальную помощь, сумма которой будет определена по итогам первого квартала 2025 года.

Напомним, в Псковской области с 2010 года в целях привлечения высококвалифицированных трудовых ресурсов и улучшения демографической ситуации действует государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках которой в регион уже переселились больше 12 тысяч соотечественников.

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