Как попасть с поздравлением 8 Марта в эфир радио: инструкция к применению

15:14, 06 марта 2025, ПАИ

Радиостанция «7 НЕБО» начала прием заявок на поздравления в эфире 8 Марта в программе «Услышат все!». Чтобы оставить свое поздравление, которое прозвучит в эфире, нужно позвонить по одному из указанных ниже телефонов (в соответствии с частотой вещания) и оставить на автоответчик поздравление.

Частота 95.8 FM: Новосокольнический, Великолукский, Куньинский, Невельский, Локнянский районы – тел. 8 (8112) 201-958.

Частота 89.9 FM: Гдовский район – тел. 8 (8112) 500-189.

Частота 100.6 FM: Дедовичский, Дновский, Порховский, Бежаницкий районы – тел. 8 (8112) 500-106.

Частота 105.4 FM: Опочецкий, Пушкиногорский, Новоржевский, Красногородский, Себежский, Пустошкинский районы – тел. 8 (8112) 500-154.

8 Марта программа выйдет в эфир «7 НЕБА» в 12 часов.

Напомним, что радио «7 НЕБО» вещает теперь на территории муниципалитетов Псковской области, став единственной в регионе местной радиостанцией со столь широким охватом вещания с севера на юг и с запада на восток.

Старт областному вещанию «7 НЕБА» дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время радиомарафона сегодня, 6 марта.