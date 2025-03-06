Псковские полицейские поздравили женщин в преддверии 8 Марта
Псковские полицейские поздравили жительниц города в преддверии 8 Марта в рамках ежегодной всероссийской акции «8 Марта – в каждый дом». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
Женщины получили цветы, открытки и специально разработанные памятки с советами по противодействию киберугрозам и поведению в интернете.
«Мы хотим не только поздравить женщин с этим замечательным праздником, но и напомнить им о важности соблюдения правил личной безопасности», – подчеркнул начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области полковник полиции Евгений Алушков.
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