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Общество

Псковские полицейские поздравили женщин в преддверии 8 Марта

Псковские полицейские поздравили жительниц города в преддверии 8 Марта в рамках ежегодной всероссийской акции «8 Марта – в каждый дом». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

  • Псковские полицейские поздравили жительниц города с 8 Марта
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские поздравили жительниц города с 8 Марта
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские поздравили жительниц города с 8 Марта
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские поздравили жительниц города с 8 Марта
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские поздравили жительниц города с 8 Марта
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские поздравили жительниц города с 8 Марта
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские поздравили жительниц города с 8 Марта
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские поздравили жительниц города с 8 Марта
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские поздравили жительниц города с 8 Марта
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Женщины получили цветы, открытки и специально разработанные памятки с советами по противодействию киберугрозам и поведению в интернете.

«Мы хотим не только поздравить женщин с этим замечательным праздником, но и напомнить им о важности соблюдения правил личной безопасности», – подчеркнул начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области полковник полиции Евгений Алушков.

Представительницы прекрасной половины человечества отблагодарили стражей правопорядка улыбками.

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