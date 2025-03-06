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Общество

10 марта начнутся занятия в Школе для родителей абитуриентов ПсковГУ

10 марта в ПсковГУ начнутся занятия в Школе для родителей абитуриентов «Поступаем вместе!». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: ПАИ

Сотрудники университета проведут тематические вебинары по отдельным аспектам выбора профессиональной стратегии, подачи документов и успешного поступления в вуз или колледж, а также смогут оказать адресную помощь.

Занятия будут проходить в онлайн-формате с 19:00. Продолжительность – 40 минут. Записаться можно, заполнив форму на сайте ПсковГУ.

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