Выставка стендовых моделей «ВЫZOV» работает в Острове

14:31, 06 марта 2025, ПАИ

Выставка стендовых моделей «ВЫZOV» продолжает работу в отделе военно-исторического музея-заповедника Псковской области в Острове, сообщает издание «Островские вести».

Экспозиция работ моделистов Пскова и области, состоящих в военно-патриотическом клубе «Диорама» РО ДОСААФ России Псковской области, будет работать до 1 мая.

80 моделей прототипов и копий включает в себя подборка работ 21 автора от 16 до 65 лет из авто-, авиа- и бронетехники, а также диорам и виньеток, отметила старший научный сотрудник музея Ирина Никифорова.