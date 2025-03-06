Ветеранов СВО и их семьи приглашают на день юридической помощи в Пскове

15:41, 06 марта 2025, ПАИ

Филиал фонда «Защитники Отечества» приглашает ветеранов и участников СВО с семьями на день бесплатной юридической помощи 13 марта с 14:00 до 16:00. Об этом сообщили в пресс-службе филиала.

Члены семей ветеранов и участников СВО смогут получить информацию о существующих мерах поддержки и помощь в решении проблем, связанных с нарушением их гражданских прав.

Приём проведут уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов, члены адвокатской и нотариальной палат и сотрудники регионального комитета по социальной защите и комитета юстиции, а также управления федеральной службы судебных приставов и отделения Соцфонда России по Псковской области.

Прием граждан пройдёт в Пскове, на Льва Толстого, 31а. Необходимо предварительно записаться по номерам 67-28-03, 20-14-59, 33-10-96 (доб. 211).