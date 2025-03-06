Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ветеранов СВО и их семьи приглашают на день юридической помощи в Пскове

Филиал фонда «Защитники Отечества» приглашает ветеранов и участников СВО с семьями на день бесплатной юридической помощи 13 марта с 14:00 до 16:00. Об этом сообщили в пресс-службе филиала.

Ветеранов СВО и их семьи приглашают на день юридической помощи в Пскове. Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области

Члены семей ветеранов и участников СВО смогут получить информацию о существующих мерах поддержки и помощь в решении проблем, связанных с нарушением их гражданских прав.

Приём проведут уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов, члены адвокатской и нотариальной палат и сотрудники регионального комитета по социальной защите и комитета юстиции, а также управления федеральной службы судебных приставов и отделения Соцфонда России по Псковской области.

Прием граждан пройдёт в Пскове, на Льва Толстого, 31а. Необходимо предварительно записаться по номерам 67-28-03, 20-14-59, 33-10-96 (доб. 211).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 марта 2025

Работу по улучшению системы оказания помощи детям и беременным в Псковской области отметили медики из Петербурга
06 марта 2025

«Почитай мне» – новая акция сервиса книги билайн к 8 марта, сближающая людей
06 марта 2025

Медвежонка привезли на содержание в псковский «Птичий дворик»
06 марта 2025

Газ провели в дом бывшей несовершеннолетней узницы фашистских концлагерей из Изборска
06 марта 2025

Ветеранов СВО и их семьи приглашают на день юридической помощи в Пскове
06 марта 2025

10 марта начнутся занятия в Школе для родителей абитуриентов ПсковГУ
06 марта 2025

Подарки передали приюту «Лесопилка» волонтёр из Голландии и псковские школьники
06 марта 2025

Как попасть с поздравлением 8 Марта в эфир радио: инструкция к применению

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...