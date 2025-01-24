Свыше 300 сотрудников завода «Титан-Полимер» прошли обучение и переобучение за 2024 год

17:57, 24 января 2025, ПАИ

344 сотрудника завода «Титан-Полимер» прошли курсы повышения квалификации и освоили новые востребованные профессии за прошлый год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

За первое полугодие в программах обучения и переобучения приняли участие 146 человек, а за второе – 198 специалистов.

Завод организует обучение с новейшим оборудованием на регулярной основе. Такие программы позволяют не только повысить квалификацию, но и наладить эффективную эксплуатацию производственных линий.

В программы входили как теоретические занятия, так и отработка практических навыков под присмотром опытных наставников. Особое внимание было уделено навыкам, необходимым для реализации в условиях цифровой трансформации производства. Вместе с этим все сотрудники завода прошли курсы по оказанию первой помощи.

Генеральный директор завода «Титан-Полимер» Павел Матыцын отметил, что предприятие продолжает активно инвестировать в развитие своих кадров, создавая условия для их профессионального и личностного роста. Кроме того, планируется расширение образовательных программ, включая онлайн-курсы и дистанционное обучение.

«Радует, что с каждым днём на завод приходит всё больше молодёжи, в том числе студентов-практикантов. Молодые специалисты под руководством опытных наставников получают профессиональный навык и закрепляют свои знания, погружаясь в тонкости производственного процесса», – подчеркнул он.

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