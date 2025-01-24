Память Героя Советского Союза Леонида Голикова почтили в Острой Луке

20:53, 24 января 2025, ПАИ

В деревне Острая Лука Дедовичского района состоялось памятное мероприятие, посвящённое 82-й годовщине со дня гибели Героя Советского Союза Леонида Голикова, пишет районная газета «Коммуна».

Мероприятия прошло сегодня, 24 января.

Напомним, разведчик из 67-го отряда 4-й Ленинградской партизанской бригады Лёня Голиков участвовал в 27 боевых операциях в Новгородской и Псковской областях. Особенно отличился при уничтожении немецких гарнизонов в деревнях Апросово, Сосницы и Север. Всего он уничтожил 78 немецких солдат, два железнодорожных и 12 автомобильных мостов, два склада продовольствия и фуража, а также 10 машин с боеприпасами.

В 1942 году вблизи деревни Варницы Стругокрасненского района Леонид Голиков подорвал гранатой легковую машину, в которой находился немецкий генерал-майор инженерных войск Рихард фон Виртц, и доставил в штаб бригады портфель с документами, среди которых были чертежи и описание новых образцов немецких мин, а также инспекционные донесения вышестоящему командованию.

24 января 1943 года Леонид Голиков погиб в бою в селе Острая Лука Псковской области.