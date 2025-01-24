Орденом Почёта наградил Владимир Путин коллектив «Комсомольской правды»
Президент России Владимир Путин удостоил весь коллектив издательского дома «Комсомольская правда» государственной награды – ордена Почёта. Указ об этом был опубликован на официальном сайте правовых актов 24 января 2025 года.
Отметим, региональные представительства «Комсомольской правды» открыты во всех крупных городах России и СНГ. Так, в Псковской области работает своя редакция газеты по адресу улица Ленина, 6а в Пскове. Ежедневно журналисты издания публикуют актуальную информацию о жизни города и области.
Отметим, первый номер центральной ежедневной газеты ЦК комсомола «Комсомольская правда» вышел 24 мая 1925 года тиражом 31 тысяча экземпляров. В 2025 году народная газета отпразднует своё столетие со дня образования.
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