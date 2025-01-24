В Пскове подвели итоги работы программы «Орлята России» за первое полугодие учебного года

21:59, 24 января 2025, ПАИ

В Пскове прошло подведение итогов работы по программе «Орлята России» за первое полугодие 2024/2025 учебного года. В средней общеобразовательной школе № 18 имени Героя Советского Союза генерала В. Ф. Маргелова в Пскове прошли образовательная лекция и стратегическая сессия для учителей начальных классов, реализующих программу «Орлята России» по работе с родительским сообществом, сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.

С приветственным словом к участникам обратились консультант отдела региональной политики комитета по образованию Псковской области Алёна Степанова и региональный координатор всероссийского проекта «Навигаторы детства» Юлия Колбасова. Количественные и качественные показатели реализации программы в первом полугодии 2024/2025 учебного года осветили региональный куратор программы «Орлята России» в Псковской области Екатерина Архипова и директор флагманской школы проекта Маргарита Ильина.

Спикером образовательного блока выступила специалист отдела реализации проектов в сфере социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России» управления реализации федеральных проектов и программ ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Виктория Сахарова.

Участники мероприятия поблагодарили организаторов за полученный опыт и наметили пути дальнейшего выстраивания взаимодействия с родительским сообществом в рамках реализации программы внеурочной деятельности «Орлята России».