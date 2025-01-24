Владимир Путин присвоил Тиграну Кеосаяну звание заслуженного артиста России

23:13, 24 января 2025, ПАИ

Президент Росcии Владимир Путин удостоил режиссёра и продюсера Тиграна Кеосаяна звания заслуженного артиста Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте правовой информации.

Согласно указу, Кеосаян Тигран Эдмондович, продюсер и член некоммерческого партнёрства «Гильдия продюсеров России», проживающий в Москве, награждается почётным званием «Заслуженный артист Российской Федерации».

Кеосаян – известный российский режиссёр, член Гильдии продюсеров России. Среди его работ – фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и «Заяц над бездной».