Мокрый снег прогнозируют в Псковской области сегодня
Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в Псковской области сегодня, 25 января. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Будет дуть южный ветер со скоростью 8–13 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от –1 до +3 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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