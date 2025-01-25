Мокрый снег прогнозируют в Псковской области сегодня

10:54, 25 января 2025, ПАИ

Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в Псковской области сегодня, 25 января. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть южный ветер со скоростью 8–13 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от –1 до +3 градусов.

Атмосферное давление будет низким.