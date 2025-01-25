До +7 градусов и дождь ожидается в Псковской области 26 января

14:38, 25 января 2025, ПАИ

Облачная погода с небольшим дождём ожидается в Псковской области 26 января, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть южный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +2 до +7 градусов.

Атмосферное давление будет низким.