До +7 градусов и дождь ожидается в Псковской области 26 января
Облачная погода с небольшим дождём ожидается в Псковской области 26 января, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Будет дуть южный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +2 до +7 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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