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Общество

Председатель правления «Движения первых» Артур Орлов встретился с псковскими активистами

Председатель правления «Движения первых» Артур Орлов встретился с активистами движения на площадке регионального Дома молодёжи в Пскове в субботу, 25 января, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Артур Орлов встречается с активистами «Движения Первых»
    Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Артур Орлов встречается с активистами «Движения Первых»
    Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Артур Орлов встречается с активистами «Движения Первых»
    Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Артур Орлов встречается с активистами «Движения Первых»
    Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Артур Орлов встречается с активистами «Движения Первых»
    Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Артур Орлов встречается с активистами «Движения Первых»
    Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Артур Орлов встречается с активистами «Движения Первых»
    Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Артур Орлов встречается с активистами «Движения Первых»
    Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Артур Орлов встречается с активистами «Движения Первых»
    Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области

На встрече также присутствовали заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, врио председателя комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев, председатель регионального движения Мария Тучак, уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова и руководитель регионального штаба «Юнармии» Михаил Рыбчинский.

Юные участники движения задали интересующие их вопросы. «Я очень рад сегодня с вами пообщаться и очень рад быть здесь. Я планирую объехать все регионы России и посмотреть, как развивается движение на местах. У вас есть уникальная возможность развиваться, тем более сейчас у вас есть и площадка для этого! Ставьте перед собой цели, задачи и идите к ним», – отметил Артур Орлов.

Псковская область – регион с уникальной историей, добавил он. «Я приехал в город, наполненный историей. И пока мы будем чтить прадедов и свою историю, нашу страну никогда не победить. Я первый раз здесь и, надеюсь, не последний», – подчеркнул Артур Орлов.

Один из вопросов молодых людей был посвящён мотивации. На него ответила Ольга Тимофеева. «Я ставлю себе изначально очень высокую планку. Это мотивирует всех двигаться в этом направлении и развиваться. Застой ни к чему хорошему не приводит. Только вперёд и вперёд. Надо выходить из зоны комфорта», – сказала она.

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