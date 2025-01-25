Поиски пропавшего осенью 2024 года мужчины продолжаются в Великих Луках

23:25, 25 января 2025, ПАИ

Поиски 55-летнего Дмитрия Старова, пропавшего 20 октября 2024 года в Великих Луках, продолжаются. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Согласно имеющейся информации, последний раз он связывался с родственниками 20 октября 2024 года, находясь на набережной реки Ловать. На данный момент его местонахождение остается неизвестным.

Приметы: на вид 50–55 лет, рост 165 сантиметров, худощавое телосложение.

Мужчина был одет в синий бушлат, черный свитер, черные ботинки, а также чёрную кепку.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Дмитрия Старова, просят связаться с ОМВД России по городу Великие Луки по следующим телефонам: (811-53) 5-27-94, 8 (911) 883-38-83, а также по номерам 02 и 112.