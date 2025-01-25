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Общество

Международный день без интернета отмечается сегодня

Международный день без интернета отмечается ежегодно в последнее воскресенье января, сообщает calend.ru.

Главная цель праздника — отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно в «реальном» мире, общаться с другими людьми исключительно «вживую» или посвятить его своему любимому хобби, не связанному с интернетом.

Свою историю этот праздник ведет с начала 2000-х годов, а инициатором его учреждения, по одним данным, является «Британский Институт социальных изобретений», а по другим — британский некоммерческий онлайн-проект DoBe.org. Единственное, что известно точно — что организаторами стали именно активные интернет-пользователи.

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