Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

26 января отмечается Международный день таможенника

26 января отмечается Международный день таможенника – профессиональный праздник всех работников таможенных служб на планете, сообщает calend.ru.

В ноябре 1952 года вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества. 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994 году получившего своё нынешнее название Всемирная таможенная организация (World Customs Organization), или ВТамО. На ней были главы таможенных служб 17 стран Европы.

Спустя 30 лет, в 1983 году, именно этот день был выбран в качестве ежегодного праздника – Международного дня таможенника.

Быстро из скромной организации, объединяющей ограниченное число европейских государств, Совет таможенного сотрудничества превратился в авторитетную организацию международного масштаба. В настоящее время Всемирная таможенная организация объединяет 186 государств-членов, которые управляют более 98 % всей международной торговли. Три четверти из них являются развивающимися странами.

Работа ВТамО сосредоточена в сфере разработки международных инструментов, конвенций по таким вопросам, как классификация товаров, оценка таможенной стоимости, правила происхождения товаров, таможенные сборы, безопасность цепи поставок, упрощение процедур международной торговли, борьба с правонарушениями в таможенной сфере и с контрафактной продукцией (защита прав интеллектуальной собственности), борьба с коррупцией.

Российская Федерация участвует в работе Всемирной таможенной организации с 1992 года как правопреемница СССР, который присоединился к ВТамО 8 июля 1991 года. Федеральная таможенная служба России посредством организации международного таможенного сотрудничества решает комплекс задач в области международной деятельности, способствующих развитию внешней торговли России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 января 2025

Делегация врачей посетила Островскую больницу для обмена опытом
26 января 2025

Наблюдать за кошками советует сегодня народный календарь
26 января 2025

Два «лишних» экзамена во время итоговой аттестации могут отменить для девятых классов
26 января 2025

Редкое явление красного луча у Луны запечатлел житель Пскова
26 января 2025

Волонтёров приглашают принять участие в работе Полистовского заповедника
25 января 2025

«Встречи, открытия, эмоции»: День российского студенчества в Пскове
25 января 2025

О работе Псковского международного клуба дружбы рассказали Михаилу Ведерникову
25 января 2025

Артур Орлов: Только командой мы сможем достичь максимальных результатов

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...