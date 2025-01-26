26 января отмечается Международный день таможенника

09:54, 26 января 2025, ПАИ

26 января отмечается Международный день таможенника – профессиональный праздник всех работников таможенных служб на планете, сообщает calend.ru.

В ноябре 1952 года вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества. 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994 году получившего своё нынешнее название Всемирная таможенная организация (World Customs Organization), или ВТамО. На ней были главы таможенных служб 17 стран Европы.

Спустя 30 лет, в 1983 году, именно этот день был выбран в качестве ежегодного праздника – Международного дня таможенника.

Быстро из скромной организации, объединяющей ограниченное число европейских государств, Совет таможенного сотрудничества превратился в авторитетную организацию международного масштаба. В настоящее время Всемирная таможенная организация объединяет 186 государств-членов, которые управляют более 98 % всей международной торговли. Три четверти из них являются развивающимися странами.

Работа ВТамО сосредоточена в сфере разработки международных инструментов, конвенций по таким вопросам, как классификация товаров, оценка таможенной стоимости, правила происхождения товаров, таможенные сборы, безопасность цепи поставок, упрощение процедур международной торговли, борьба с правонарушениями в таможенной сфере и с контрафактной продукцией (защита прав интеллектуальной собственности), борьба с коррупцией.

Российская Федерация участвует в работе Всемирной таможенной организации с 1992 года как правопреемница СССР, который присоединился к ВТамО 8 июля 1991 года. Федеральная таможенная служба России посредством организации международного таможенного сотрудничества решает комплекс задач в области международной деятельности, способствующих развитию внешней торговли России.