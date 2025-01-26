До 10 февраля будет ограничено движение по нечётной стороне улицы Некрасова в Пскове

09:36, 26 января 2025, ПАИ

С 27 января по 10 февраля с 9:00 до 22:00 из-за дорожных работ будет ограничено движение транспорта по одной полосе улицы Некрасова от здания № 27 до здания № 33 (нечётная сторона). Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Пскова.

Кроме того, в связи с производственной необходимостью до 20 января продлевается ограничение движения транспорта на пересечении улиц Школьной и Олега Кошевого.

Горожан просят учесть эту информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.