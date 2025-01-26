С 27 января по 7 февраля в ПсковГУ можно подать заявления о переводе из других вузов

16:02, 26 января 2025, ПАИ

С 27 января по 7 февраля в ПсковГУ будут принимать заявления о зачислении в порядке перевода из других вузов, а также о переводе внутри университета с одной основной образовательной программы на другую или с одной формы обучения на другую. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В эти же сроки можно подать документы на восстановление для продолжения обучения. Приём заявлений для повторного прохождения государственной итоговой аттестации завершится не позднее 30 апреля.

К заявлению в обязательном порядке прикладывается актуальная справка о периоде обучения (с оценками). Справку необходимо заказать своевременно.

Срок подачи заявлений по переводу с платного обучения на бесплатное – до 5 февраля. Это заявление подаётся исключительно в дирекции института, где реализуется образовательная программа.

Вакантные места можно посмотреть здесь.