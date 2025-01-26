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Общество

Волонтёров приглашают принять участие в работе Полистовского заповедника

Волонтёров приглашают принять участие в работе Полистовского заповедника и присоединиться к одной из девяти волонтёрских программ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе заповедника.

  • Волонтёрские программы
    Фото: Полистовский заповедник
  • Волонтёрские программы
    Фото: Полистовский заповедник
  • Волонтёрские программы
    Фото: Полистовский заповедник
  • Волонтёрские программы
    Фото: Полистовский заповедник
  • Волонтёрские программы
    Фото: Полистовский заповедник
  • Волонтёрские программы
    Фото: Полистовский заповедник
  • Волонтёрские программы
    Фото: Полистовский заповедник
  • Волонтёрские программы
    Фото: Полистовский заповедник
  • Волонтёрские программы
    Фото: Полистовский заповедник

Для записи на программы можно позвонить по телефону (8 811-41) 2-23-91 или написать на почту edemvpolisto@gmail.com.

Все программы проходят в деревнях Цевло Бежаницкого района и Гоголево Локнянского района. Волонтёрам предоставляется размещение в 2–6-местных номерах в гостевых домах заповедника в Цевло или Гоголево (оборудованная кухня, санузел и душевая кабина на этаже, Wi-Fi, мобильная связь, в деревне есть магазин). В отсутствие ближайшего рейсового автобуса возможна доставка до гостевого дома транспортом заповедника. Есть возможность ознакомиться с природными объектами заповедника.

Питание волонтёры организуют для себя самостоятельно.

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