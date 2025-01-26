Волонтёров приглашают принять участие в работе Полистовского заповедника

10:14, 26 января 2025, ПАИ

Волонтёров приглашают принять участие в работе Полистовского заповедника и присоединиться к одной из девяти волонтёрских программ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе заповедника.



Фото: Полистовский заповедник



Фото: Полистовский заповедник



Фото: Полистовский заповедник



Фото: Полистовский заповедник



Фото: Полистовский заповедник



Фото: Полистовский заповедник



Фото: Полистовский заповедник



Фото: Полистовский заповедник



Фото: Полистовский заповедник

















Для записи на программы можно позвонить по телефону (8 811-41) 2-23-91 или написать на почту edemvpolisto@gmail.com.

Все программы проходят в деревнях Цевло Бежаницкого района и Гоголево Локнянского района. Волонтёрам предоставляется размещение в 2–6-местных номерах в гостевых домах заповедника в Цевло или Гоголево (оборудованная кухня, санузел и душевая кабина на этаже, Wi-Fi, мобильная связь, в деревне есть магазин). В отсутствие ближайшего рейсового автобуса возможна доставка до гостевого дома транспортом заповедника. Есть возможность ознакомиться с природными объектами заповедника.

Питание волонтёры организуют для себя самостоятельно.