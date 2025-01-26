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Общество

Два «лишних» экзамена во время итоговой аттестации могут отменить для девятых классов

В феврале Госдума РФ рассмотрит законопроект об изменении правил проведения в девятых классах итоговой аттестации (ГИА), сообщил в своём телеграм-канале председатель Думы Вячеслав Володин.

Фото: ПАИ

Если выпускник планирует продолжить обучение в техникуме или колледже, предлагается отменить сдачу ГИА по двум дополнительным предметам, оставив только экзамены по русскому языку и математике.

Пилотный проект коснётся пяти регионов – Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тюменской областей, Республики Северная Осетия – Алания. Если он покажет свою эффективность, то в дальнейшем его распространят и на другие регионы.

«Действующая система выстроена таким образом, что, начиная со средних классов, дети готовятся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по конкретным предметам, по двум обязательным и, как правило, двум дополнительным, зачастую в ущерб получению знаний по всем остальным дисциплинам. Но есть те, кто добросовестно изучает всю школьную программу. Это необходимо не только поддерживать, но и поощрять», – подчеркнул Вячеслав Володин.

В этой связи он решил посоветоваться с подписчиками и уточнил, правильно было бы при поступлении в вуз учитывать средний балл по аттестату, «чтобы те, кто хорошо учится, расширяет свой кругозор и стремится к знаниям по всем предметам, получали дополнительные баллы».

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