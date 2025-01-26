Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Тема недели»: следующий шаг в муниципальной реформе

В эфир вышел очередной выпуск авторской программы «Тема недели». О том, как Дни Псковской области в Совфеде продолжают по-хорошему аукаться региону, о кадровых перестановках в Псковском отделении Банка России, а также о следующих шагах муниципальной реформы и когда правильно говорить «округ», а когда «район» – в текстовой версии программы.

Большое тепло

Любая работа на результат требует времени и усилий, а главное – последовательности, кропотливости и настойчивости. К чему я вдруг начинаю разговор с этой сентенции? Дело в том, что Дни Псковской области в Совете Федерации, которые прошли в мая прошлого года, и работа с Правительством России продолжают приносить свои плоды.

Напомню, одним из проектов, о важности которого говорили сенаторам, был проект реконструкции котельной № 9 на Запсковье. Котельная большая, снабжает теплом более 70 тысяч жителей города. Стоимость работ по реконструкции большая.

Но, как отметил в своём телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин, «средства на работы удалось получить из федерального бюджета благодаря кропотливой работе правительства региона и личной поддержке губернатора».

В течение ближайших трёх лет в котельной поэтапно будут заменять три больших котла на новые. На жителях города это никак не отразится, тепло будет поставляться бесперебойно.

На этой неделе Михаил Ведерников вместе с главой города побывал в котельной.

Постоянный статус

В понедельник Псковское агентство информации опубликовало итоги конкурса на определение регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области. Регоператором по итогам конкурса стала компания «Экогрупп».

Уборкой и вывозом мусора в регионе «Экогрупп» занимается с лета прошлого года. Тогда в экстренном порядке пришлось решать конфликтную ситуацию, возникшую на рынке ТКО между его игроками. Напомню, результатом конфликта стал коллапс с уборкой мусора.

Региональные власти приняли решение создать компанию со стопроцентным контролем со стороны государства. За полгода решение показало свою эффективность. «Экогрупп» справляется с вывозом ТКО.

В том числе и эта тема была затронута на встрече главы региона Михаила Ведерникова с руководителем комитета по строительству и ЖКХ Ксенией Григорьевой.

Из Архангельска в Псков

О кадровых назначениях: у Псковского отделения Банка России новый глава – Андрей Токарев. В банковском секторе он работает уже 20 лет, а до нашего региона он работал в Архангельской области. Банк России, главный регулятор финансово-кредитной политики в стране, активно занимается финансовым же просвещением россиян. Это крайне актуально: объём средств, которые в результате обмана выманивают интернет-мошенники у жителей России, в том числе в нашей области, оценивается в четверть триллиона рублей.

Важность и этой темы во время представления Андрея Токарева была затронута в разговоре руководителей Банка России и губернатора. Впрочем, у Центробанка и правительства Псковской области много точек соприкосновения.

Муниципальная реформа: решающие месяцы

А теперь к нашей постоянной теме. Муниципальная реформа продолжается, в районе завершается обсуждение преобразования в муниципальные округа. Напомню, что в Псковской области уже 14 округов, в 10 муниципалитетах процесс преобразования уже запущен. О том, в какой стадии сейчас находится муниципальная реформа, я спросил у начальника управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елены Тимашовой.

То есть к концу февраля в Псковской области все районы будут преобразованы в округа. А значит, в сентябре в десяти муниципалитетах пройдут выборы окружных собраний депутатов.

Кстати, не мог не уточнить у Елены Юрьевны и ещё один вопрос. Когда правильно использовать округ и можно ли к преобразованным муниципалитетам применять слово «район»? Вот что она ответила.

Александр Машкарин
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 января 2025

Названы болезни, которых жители России боятся больше всего

26 января 2025

Александр Седунов – о книге «Пепел Ланёвой Горы»: Это важный результат в год 80-летия Победы
26 января 2025

Михаил Ведерников опубликовал авторское видео в рубрике ​«Родина Знамени Победы»
26 января 2025

Делегация врачей посетила Островскую больницу для обмена опытом
26 января 2025

Наблюдать за кошками советует сегодня народный календарь
26 января 2025

Два «лишних» экзамена во время итоговой аттестации могут отменить для девятых классов
26 января 2025

Редкое явление красного луча у Луны запечатлел житель Пскова
26 января 2025

Волонтёров приглашают принять участие в работе Полистовского заповедника

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...