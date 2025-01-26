«Тема недели»: следующий шаг в муниципальной реформе

12:28, 26 января 2025, ПАИ

В эфир вышел очередной выпуск авторской программы «Тема недели». О том, как Дни Псковской области в Совфеде продолжают по-хорошему аукаться региону, о кадровых перестановках в Псковском отделении Банка России, а также о следующих шагах муниципальной реформы и когда правильно говорить «округ», а когда «район» – в текстовой версии программы.

Большое тепло

Любая работа на результат требует времени и усилий, а главное – последовательности, кропотливости и настойчивости. К чему я вдруг начинаю разговор с этой сентенции? Дело в том, что Дни Псковской области в Совете Федерации, которые прошли в мая прошлого года, и работа с Правительством России продолжают приносить свои плоды.

Напомню, одним из проектов, о важности которого говорили сенаторам, был проект реконструкции котельной № 9 на Запсковье. Котельная большая, снабжает теплом более 70 тысяч жителей города. Стоимость работ по реконструкции большая.

Но, как отметил в своём телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин, «средства на работы удалось получить из федерального бюджета благодаря кропотливой работе правительства региона и личной поддержке губернатора».

В течение ближайших трёх лет в котельной поэтапно будут заменять три больших котла на новые. На жителях города это никак не отразится, тепло будет поставляться бесперебойно.

На этой неделе Михаил Ведерников вместе с главой города побывал в котельной.

Постоянный статус

В понедельник Псковское агентство информации опубликовало итоги конкурса на определение регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области. Регоператором по итогам конкурса стала компания «Экогрупп».

Уборкой и вывозом мусора в регионе «Экогрупп» занимается с лета прошлого года. Тогда в экстренном порядке пришлось решать конфликтную ситуацию, возникшую на рынке ТКО между его игроками. Напомню, результатом конфликта стал коллапс с уборкой мусора.

Региональные власти приняли решение создать компанию со стопроцентным контролем со стороны государства. За полгода решение показало свою эффективность. «Экогрупп» справляется с вывозом ТКО.

В том числе и эта тема была затронута на встрече главы региона Михаила Ведерникова с руководителем комитета по строительству и ЖКХ Ксенией Григорьевой.

Из Архангельска в Псков

О кадровых назначениях: у Псковского отделения Банка России новый глава – Андрей Токарев. В банковском секторе он работает уже 20 лет, а до нашего региона он работал в Архангельской области. Банк России, главный регулятор финансово-кредитной политики в стране, активно занимается финансовым же просвещением россиян. Это крайне актуально: объём средств, которые в результате обмана выманивают интернет-мошенники у жителей России, в том числе в нашей области, оценивается в четверть триллиона рублей.

Важность и этой темы во время представления Андрея Токарева была затронута в разговоре руководителей Банка России и губернатора. Впрочем, у Центробанка и правительства Псковской области много точек соприкосновения.

Муниципальная реформа: решающие месяцы

А теперь к нашей постоянной теме. Муниципальная реформа продолжается, в районе завершается обсуждение преобразования в муниципальные округа. Напомню, что в Псковской области уже 14 округов, в 10 муниципалитетах процесс преобразования уже запущен. О том, в какой стадии сейчас находится муниципальная реформа, я спросил у начальника управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елены Тимашовой.

То есть к концу февраля в Псковской области все районы будут преобразованы в округа. А значит, в сентябре в десяти муниципалитетах пройдут выборы окружных собраний депутатов.

Кстати, не мог не уточнить у Елены Юрьевны и ещё один вопрос. Когда правильно использовать округ и можно ли к преобразованным муниципалитетам применять слово «район»? Вот что она ответила.