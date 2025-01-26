Оригинальным видео выпускников школ в Куньинском районе пригласили на вечер встречи
Оригинальным видео выпускников школ в Куньинском районе пригласили на вечер встречи. Об этом сообщает газета «Пламя».
Куньинская и Жижицкая школы ждут своих выпускников в первую субботу февраля. В этом году дата выпадает на 1 февраля.
Обе школы готовят особенную программу. «Особое внимание будет оказано юбилейным выпускам. Надеемся, гостям праздника будет интересно увидеть, насколько за последние годы изменились школы снаружи и внутри благодаря реализации целевых программ и нацпроекта «Образование», – отметили в газете.
Напомним, официальной датой подобных встреч выпускников школы считается именно первая суббота февраля.
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