Оригинальным видео выпускников школ в Куньинском районе пригласили на вечер встречи

16:48, 26 января 2025, ПАИ

Оригинальным видео выпускников школ в Куньинском районе пригласили на вечер встречи. Об этом сообщает газета «Пламя».

Куньинская и Жижицкая школы ждут своих выпускников в первую субботу февраля. В этом году дата выпадает на 1 февраля.

Обе школы готовят особенную программу. «Особое внимание будет оказано юбилейным выпускам. Надеемся, гостям праздника будет интересно увидеть, насколько за последние годы изменились школы снаружи и внутри благодаря реализации целевых программ и нацпроекта «Образование», – отметили в газете.

Напомним, официальной датой подобных встреч выпускников школы считается именно первая суббота февраля.