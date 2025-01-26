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Когда уместно употреблять термины «район» и «округ», объяснила Елена Тимашова

В отношении преобразованных в муниципальные округа муниципалитетов Псковской области в ряде случаев по-прежнему используется термин «район». Когда правильно употреблять термины «округ» и «район», в эфире авторской программы «Тема недели» объяснила начальник управления по МСУ и территориальному развитию правительства региона Елена Тимашова.

«На всех публичных слушаниях, когда общаюсь с жителями, говорю о том, что у нас есть два вида деления. Первое – это муниципальное деление, и определение «муниципальный округ» – про него и для него. Эта форма муниципального управления, применение этого термина не касается повседневной жизни гражданина», – отметила она.

«Второе есть административно-территориальное деление, где сохраняется слово «район», где сохраняются все населённые пункты со своими статусами. Если это сельский населённый пункт, то он сохраняет свой статус. Если это город, то он продолжает оставаться городом – с таким же наименованием, с такими же гарантиями для жителей. Поэтому если речь идёт о территории, то мы говорим про район. Именно поэтому у нас прокуратура, суды, правоохранительные органы, газеты остаются районными, наименования менять не надо», – пояснила Елена Тимашова.

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