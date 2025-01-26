«Чувствовали себя как на Олимпийских играх»: себежские теннисисты привезли «золото» и «серебро» с соревнований в Белоруссии
Себежские теннисисты привезли «золото» и «серебро» с соревнований в Белоруссии, сообщает газета «Призыв».
В Витебской области состоялся международный открытый турнир по настольному теннису среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие спортсмены районов Витебской области и впервые из Себежа.
В турнире приняли участие 14 мужчин и девять женщин. Команду Себежа представляли Сергей Огородников, Олег Климов, Юлия Иванова. Среди женщин первое место заняла Юлия Иванова. Среди мужчин первое место занял Олег Климов, второе место - Сергей Огородников.
В конце турнира звучал гимн России. В этот момент, по словам спортсменов, они «чувствовали себя как на Олимпийских играх!»
«Чувствовали себя как на Олимпийских играх»: себежские теннисисты привезли «золото» и «серебро» с соревнований в Белоруссии
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