«Чувствовали себя как на Олимпийских играх»: себежские теннисисты привезли «золото» и «серебро» с соревнований в Белоруссии

13:56, 26 января 2025, ПАИ

Себежские теннисисты привезли «золото» и «серебро» с соревнований в Белоруссии, сообщает газета «Призыв».

В Витебской области состоялся международный открытый турнир по настольному теннису среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие спортсмены районов Витебской области и впервые из Себежа.

В турнире приняли участие 14 мужчин и девять женщин. Команду Себежа представляли Сергей Огородников, Олег Климов, Юлия Иванова. Среди женщин первое место заняла Юлия Иванова. Среди мужчин первое место занял Олег Климов, второе место - Сергей Огородников.

В конце турнира звучал гимн России. В этот момент, по словам спортсменов, они «чувствовали себя как на Олимпийских играх!»