Печеряне написали письма бойцам в зоне СВО
Жители Печор написали письма бойцам в зоне специальной военной операции, сообщает газета «Печорская правда».
Одними из первых письма написали глава муниципального округа Валерий Зайцев и депутаты муниципального Собрания депутатов Игорь Романов и Владимир Глотко. Всего во время акции написано 30 писем.
Во время акции «Блокадный хлеб» печеряне смогли изготовить блиндажные свечи. Их тоже отправят в зону проведения СВО. Помогали горожанам волонтёр Ангелина Дорошенко, активист «Движения первых» Дмитрий Кузьминых и семинаристы.
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