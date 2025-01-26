Печеряне написали письма бойцам в зоне СВО

16:38, 26 января 2025, ПАИ

Жители Печор написали письма бойцам в зоне специальной военной операции, сообщает газета «Печорская правда».

Одними из первых письма написали глава муниципального округа Валерий Зайцев и депутаты муниципального Собрания депутатов Игорь Романов и Владимир Глотко. Всего во время акции написано 30 писем.

Во время акции «Блокадный хлеб» печеряне смогли изготовить блиндажные свечи. Их тоже отправят в зону проведения СВО. Помогали горожанам волонтёр Ангелина Дорошенко, активист «Движения первых» Дмитрий Кузьминых и семинаристы.