На строящемся храме Жён-мироносиц в Тямше завершено возведение кровли
На строящемся храме Жён-мироносиц в Тямше Псковского района завершено возведение кровли, сообщили ПАИ в Псковской епархии.
Строители также установили на ней три креста, которые смотрят в разные стороны. В алтарной части храма сделано окно в виде креста. Сейчас изготавливаются окна для светового барабана.
Ранее сообщалось, что реставраторы выполнили золочение шпиля колокольни, главки и крестов церкви Сорока Мучеников Севастийских в Печорах.
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