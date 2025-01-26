На строящемся храме Жён-мироносиц в Тямше завершено возведение кровли

14:13, 26 января 2025, ПАИ

На строящемся храме Жён-мироносиц в Тямше Псковского района завершено возведение кровли, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Строители также установили на ней три креста, которые смотрят в разные стороны. В алтарной части храма сделано окно в виде креста. Сейчас изготавливаются окна для светового барабана.

Ранее сообщалось, что реставраторы выполнили золочение шпиля колокольни, главки и крестов церкви Сорока Мучеников Севастийских в Печорах.