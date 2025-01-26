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Культура

Спектакль «Год жирафа» показали в Псковском драмтеатре в 150-й раз

Спектакль «Год жирафа» показали в Псковском драматическом театре имени А. С. Пушкина в 150-й раз. Об этом ПАИ сообщили в культурном учреждении.

  • Спектакль «Год жирафа» показали в Псковском драматическом театре имени А. С. Пушкина в 150-й раз
    Фото: Псковский драмтеатр
  • Спектакль «Год жирафа» показали в Псковском драматическом театре имени А. С. Пушкина в 150-й раз
    Фото: Псковский драмтеатр
  • Спектакль «Год жирафа» показали в Псковском драматическом театре имени А. С. Пушкина в 150-й раз
    Фото: Псковский драмтеатр
  • Спектакль «Год жирафа» показали в Псковском драматическом театре имени А. С. Пушкина в 150-й раз
    Фото: Псковский драмтеатр
  • Спектакль «Год жирафа» показали в Псковском драматическом театре имени А. С. Пушкина в 150-й раз
    Фото: Псковский драмтеатр

Спектакль рассчитан на детей. Его создал режиссёр Александра Ловянникова вместе с артистами театра. Премьера спектакля прошла в 2018 году. За это время его посмотрели 4500 зрителей.

«Год Жирафа» – интерактивный спектакль, в котором в руках артистов «оживают» игрушки. «В бэби-театре есть те же самые приметы, как и в театре для взрослых. Есть выставленный свет, есть декорации, есть реквизит, есть костюмы, есть актеры, есть музыканты – всё как в театре для взрослых, просто размер немного уменьшен. И всё это накрыто шатром, чтобы мы почувствовали себя как в детстве, когда накрывались одеялами и сидели “в домике”», – говорит режиссер.

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