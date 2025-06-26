Экспедиция по восстановлению храма Вознесения Господня стартовала в Псковской области

16:18, 26 июня 2025, ПАИ

Экспедиция проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» по восстановлению храма Вознесения Господня в деревне Петрилово – объекта культурного наследия регионального значения 1906 года постройки – стартовала в Плюсском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



















В работах участвуют добровольцы из Московской, Тульской и Псковской областей, включая православную молодёжь Псковской и Московской епархий Русской православной церкви. Под руководством специалистов-реставраторов они расчищают растительность, убирают мусор и завалы, образовавшиеся после обрушения кровли. Работы проводятся в соответствии с заданием комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области и проектной документацией на противоаварийные мероприятия.

После очистки пола от мусора настоятель храма Казанской Божией Матери посёлка Плюсса иерей Сергий Тихомиров совершил молебен на начало работ. Диаконский чин возглавил клирик храма святого равноапостольного князя Владимира при МПКУ имени М. А. Шолохова в Москве диакон Александр Шмат.

В планах – установка силовых лесов, сжимов, консервационной кровли и временного иконостаса, чтобы обеспечить возможность проведения православных молитв в храме до начала полномасштабной реставрации.

Проект «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», запущенный в 2006 году, направлен на сохранение деревянных храмов и часовен Русского Севера. Он осуществляется по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В 2025 году проект охватывает более 50 объектов культурного наследия России.