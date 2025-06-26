Опубликована афиша Псковского драмтеатра на сентябрь

14:37, 26 июня 2025, ПАИ

Афишу начала нового, 120-го сезона представил Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина. В продаже – билеты на спектакли августа и сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе театра.

Последней премьерой уходящего театрального сезона и первым спектаклем нового станет «Битва жизни» в постановке Андрея Гончарова. Повесть о любви Чарлза Диккенса на большой сцене Псковского драмтеатра покажут 12, 13, 14 июля (закрытие сезона) и 26, 27 августа (открытие сезона).

В августе зрителей приглашают также на премьеру Тимура Кулова «Каинова печать» (28, 31 августа), вечер русского романса и русской поэзии «Перекресток» (28 августа), моноспектакль с Линдой Ахметзяновой «Говорит Москва» (29 и 30 августа), спектакль – лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» «Морфий» (29 и 30 августа), спектакли-кабаре «Постой, паровоз!» (30 августа) и «Постой, паровоз! Вторая ходка» (31 августа).

В сентябре по многочисленным просьбам зрителей будет снова показан спектакль-концерт «Глядя в небеса…» (12 сентября), созданный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На большой сцене в сентябре также состоятся показы спектаклей «Пигмалион» (2, 3 сентября), «Зойкина квартира» (5 сентября), «Маленькие трагедии» (7 сентября), «Ревизор» (10 сентября).

На малой сцене осенью – премьеры последних лет «Бовари» (4 сентября), «Амфитрион» (6 сентября), «Каинова печать» (13, 14 сентября), «Серёжа очень тупой» (21 сентября); спектакли по Пушкину «Метель» (9 сентября), «Пиковая дама» (11, 19, 20 сентября) и Чехову – «Ионыч» (17 сентября).

Спектакль артиста Александринского театра Игоря Волкова «Записки нервного капельдинера» состоится 11 и 12 сентября. Приглашённая артистка Ирина Евдокимова выступит с концертом «Гимн любви» 20 сентября, а спектаклем «Посвящается Я…» – 21 сентября.

В сентябре свою работу возобновит «Маленький театр»: 6 и 7 сентября маленьких зрителей приглашают на «Большое космическое путешествие», 13 и 14 сентября – на «Год Жирафа».

Театр обращает внимание зрителей, что с 22 сентября и до начала октября спектаклей не будет, поскольку труппа уезжает на гастроли в Республику Алтай.

Афиша июля, августа и сентября Псковского драмтеатра опубликована на официальном сайте.

Напомним, многие спектакли репертуара доступны для покупки по «Пушкинской карте».