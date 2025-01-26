Врач рассказала, кому нельзя есть хурму
Кому нельзя есть хурму, рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. Об этом пишет РИА Новости.
Из-за того, что в хурме много сахара, её не стоит есть тем людям, которые страдают сахарным диабетом, ожирением или преддиабетом, подчеркнула врач.
Кроме того, диетолог отметила, что употребление большого количества сахара может привести к последствиям. В частности, может возникнуть вздутие или брожение в кишечнике. Это, в свою очередь, помешает всасыванию полезных микро- и макронутриентов из пищи, добавила она.
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