Врач рассказала, кому нельзя есть хурму

18:56, 26 января 2025, ПАИ

Кому нельзя есть хурму, рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. Об этом пишет РИА Новости.

Из-за того, что в хурме много сахара, её не стоит есть тем людям, которые страдают сахарным диабетом, ожирением или преддиабетом, подчеркнула врач.

Кроме того, диетолог отметила, что употребление большого количества сахара может привести к последствиям. В частности, может возникнуть вздутие или брожение в кишечнике. Это, в свою очередь, помешает всасыванию полезных микро- и макронутриентов из пищи, добавила она.