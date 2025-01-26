Юбилейная выставка «Лоскутные чудеса» открылась в Себеже
Юбилейная выставка «Лоскутные чудеса» открылась в районном Доме культуры в Себеже. Об этом сообщает газета «Призыв».
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
На площадке свои работы представили местные жительницы. Здесь можно было увидеть панно, покрывала и другие изделия.
«Удивительные лоскутные картины привлекают внимание своим мастерством и неповторимым почерком мастера. Цветовые пятна складываются в образы – и вот перед нами пейзаж, натюрморт, портрет», – отметили в газете.
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