Юбилейная выставка «Лоскутные чудеса» открылась в Себеже

19:21, 26 января 2025, ПАИ

Юбилейная выставка «Лоскутные чудеса» открылась в районном Доме культуры в Себеже. Об этом сообщает газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»

















На площадке свои работы представили местные жительницы. Здесь можно было увидеть панно, покрывала и другие изделия.

«Удивительные лоскутные картины привлекают внимание своим мастерством и неповторимым почерком мастера. Цветовые пятна складываются в образы – и вот перед нами пейзаж, натюрморт, портрет», – отметили в газете.