Гала-концерт фестиваля «Ступень памяти» прошёл в Пскове

20:58, 26 января 2025, ПАИ

Гала-концерт VII городского фестиваля-конкурса «Ступень памяти» прошёл в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.



Фото: телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: телеграм-канал Бориса Елкина











В этом году фестиваль был посвящён Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также организаторы учредили номинацию в поддержку специальной военной операции.

«Отборочный тур был масштабным! В течение двух дней 380 конкурсантов из Пскова и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области боролись за звание лучших. Каждый номер был особенным: трогательные хореографические постановки, проникновенные вокальные и чтецкие композиции не оставили равнодушным ни одного зрителя и члена жюри», – отметил глава Пскова.

Лауреатами первой степени стали десять участников. «Фестиваль «Ступень памяти» - одно из тех мероприятий, которые помогают сохранять и передавать память о важных событиях прошлых лет через искусство танца, песни, слова. Мы помним, мы гордимся!» – подчеркнул Борис Елкин.