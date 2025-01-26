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Культура

Гала-концерт фестиваля «Ступень памяти» прошёл в Пскове

Гала-концерт VII городского фестиваля-конкурса «Ступень памяти» прошёл в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

  • Гала-концерт VII городского фестиваля-конкурса «Ступень памяти» прошёл в Пскове
    Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
  • Гала-концерт VII городского фестиваля-конкурса «Ступень памяти» прошёл в Пскове
    Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
  • Гала-концерт VII городского фестиваля-конкурса «Ступень памяти» прошёл в Пскове
    Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
  • Гала-концерт VII городского фестиваля-конкурса «Ступень памяти» прошёл в Пскове
    Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
  • Гала-концерт VII городского фестиваля-конкурса «Ступень памяти» прошёл в Пскове
    Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
  • Гала-концерт VII городского фестиваля-конкурса «Ступень памяти» прошёл в Пскове
    Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

В этом году фестиваль был посвящён Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также организаторы учредили номинацию в поддержку специальной военной операции.

«Отборочный тур был масштабным! В течение двух дней 380 конкурсантов из Пскова и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области боролись за звание лучших. Каждый номер был особенным: трогательные хореографические постановки, проникновенные вокальные и чтецкие композиции не оставили равнодушным ни одного зрителя и члена жюри», – отметил глава Пскова.

Лауреатами первой степени стали десять участников. «Фестиваль «Ступень памяти» - одно из тех мероприятий, которые помогают сохранять и передавать память о важных событиях прошлых лет через искусство танца, песни, слова. Мы помним, мы гордимся!» – подчеркнул Борис Елкин.

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