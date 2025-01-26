Юбилейный концерт ансамбля «Душегрея» прошёл в Себеже
Юбилейный концерт фольклорного ансамбля «Душегрея» прошёл в Себеже. Об этом сообщает газета «Призыв».
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
Также в праздничном мероприятии принимали участие ансамбли «Рассыпуха» и «Семья Зворыкиных», а также солистки Анна Яковлева и Алёна Бурова.
«Жители города с удовольствием откликнулись на приглашение и заполнили весь зал. Концерт получился добрым, ярким, радостным, подарил зрителям массу положительных эмоций и впечатлений», – отметили в газете.
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