Юбилейный концерт ансамбля «Душегрея» прошёл в Себеже

21:31, 26 января 2025, ПАИ

Юбилейный концерт фольклорного ансамбля «Душегрея» прошёл в Себеже. Об этом сообщает газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»















Также в праздничном мероприятии принимали участие ансамбли «Рассыпуха» и «Семья Зворыкиных», а также солистки Анна Яковлева и Алёна Бурова.

«Жители города с удовольствием откликнулись на приглашение и заполнили весь зал. Концерт получился добрым, ярким, радостным, подарил зрителям массу положительных эмоций и впечатлений», – отметили в газете.