Псковичам рассказали, как правильно топить печку

22:03, 26 января 2025, ПАИ

Псковичам напомнили о том, как правильно топить печку. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Жителям области порекомендовали регулярно проверять исправность печи и дымоходов. Кроме того, следует побелить трубу на чердаке и выше кровли, чтобы максимально быстро заметить появившиеся дефекты, подчеркнули в ведомстве.

«Шлак и зола, выгребаемые из топки, должны быть политы водой и удалены в специально отведенное место», – добавили в МЧС.

Также псковичей призвали не использовать для розжига легковоспламеняющиеся жидкости и не перекаливать печь.

Кроме прочего, следует подальше убрать от печи мебель и другие горючие предметы. Еще одна рекомендация от ведомства – не класть на притопочный лист дрова и другие материалы, которые могут легко вспыхнуть.