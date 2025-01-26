Тёплую погоду обещают жителям Северо-Запада России
Какой будет погода на Северо-Западе России на предстоящей неделе, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
Территория, по словам специалистов, окажется во власти атлантических циклонов, несущих вместе с облаками и осадками согретые Гольфстримом воздушные массы.
Из-за этого, температура здесь будет теплее климата, подчеркнули в «Фобосе». На севере будет от -3 до +2 градусов, а на юге – от +1 до +6 градусов.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
26 января 2025
Патриотические акции прошли в Опочке в преддверии годовщины снятия блокады Ленинграда