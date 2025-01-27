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Псковичку с диабетом выписали из больницы уже через два дня после операции

Псковичку с диабетом выписали из областной клинической больницы уже через два дня после операции. Благодаря современным методам лечения пациентка быстро восстановилась, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

76-летняя жительница Псковской области с сахарным диабетом страдала от сильных болей в правой ноге, которые не давали ей пройти больше 10 метров. В покое нога болела не сильно, но болевые ощущения усиливались при самой минимальной физической нагрузке, что указывало на наличие мышечной ишемии, отметили в комитете по здравоохранению.

При поступлении в Псковскую областную клиническую больницу врачи рассматривали различные варианты лечения, но, учитывая состояние пациентки и особенности ее здоровья, было принято решение провести эндоваскулярную операцию, которая является менее инвазивной и имеет ряд преимуществ, включая сокращение времени восстановления.

Процедуру выполнил врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Сергей Яблоков. Хирурги «зашли» в подвздошную артерию через левое плечо, что обеспечивало максимальное удобство и эффективность доступа к пораженной артерии.

В артерию был установлен стент, что улучшило кровоток и значительно снизило симптомы ишемии у пациентки. Через два дня женщину выписали.

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