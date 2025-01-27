Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства России по джиу-джитсу

11:20, 27 января 2025, ПАИ

Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства России по джиу-джитсу, которое прошло в Конаково Тверской области с 24 по 26 января. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила президент Псковской областной федерации джиу-джитсу Анна Шумейко.

В первенстве среди спортсменок до 21 года в весе до 63 килограммов серебряную награду завоевала псковичка Анастасия Ребезова. Она выиграла две схватки и немного уступила в финале чемпионке мира. Ребезова прошла отбор в сборную России, став претенденткой на участие в первенстве мира.

Ещё одну серебряную медаль в весе до 60 килограммов среди 33 участников выиграл Егор Сухобский в первенстве до 16 лет. Сухобский провёл четыре схватки и уступил лишь в финале по очкам.

Бронзовыми медалями отличились Варвара Родихина в весовой категории до 63 килограммов, а также Полина Бычкова и Елизавета Никандрова в весе свыше 63 килограммов.



Фото: академия джиу-джитсу Dragon's Den Pskov



Фото: академия джиу-джитсу Dragon's Den Pskov



Тренируют спортсменов Фёдор Шумейко и Антон Барканов.

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