40 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

11:00, 27 января 2025, ПАИ

На неделе с 20 по 26 января сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 41 проверку обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Как сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства, росгвардейцы выявили 13 административных правонарушения, изъяли 40 единиц оружия и больше 300 боеприпасов.

Росгвардия напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется Федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.

Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечет как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия.