Россия оказалась на 15-м месте в рейтинге доступности бензина

11:20, 27 января 2025, ПАИ

Россия оказалась на 15-м месте в рейтинге доступности бензина, сообщается в исследовании РИА Новости. Для оценки доступности топлива в различных странах эксперты составили рейтинг по объему бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители стран Европы.

Люксембург расположился на первом месте рейтинга. Жители этой страны могут купить за месяц более 2,7 тысячи литра бензина. На втором месте Великобритания с 2,2 тысячи литра. В топ-5 также вошли Австрия, Ирландия и Норвегия. Жители этих стран могут приобрести на свои зарплаты больше 1960 литров бензина.

Россия заняла в рейтинге 15-е место, между Испанией и Казахстаном. Россияне могут себе позволить около 1242 литров 95-го бензина с зарплаты.

На последнем месте рейтинга разместилась Молдавия. Здесь могут купить только 521 литр топлива. Также нижние строчки рейтинга занимают Румыния, Венгрия, Хорватия, Словакия и Латвия. Жители этих стран могут позволить на свои зарплаты меньше 700 литров бензина.